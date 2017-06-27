ЦБ обнаружил признаки хакерских атак на российские банки

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Москва, 27 июня. Центробанк выявил атаки хакеров, которые были направлены на системы кредитных организаций РФ. Как сообщили в пресс-службе регулятора, в результате этих атак были зафиксированы единичные случаи заражения объектов информационной инфраструктуры.

«Нарушений работы систем банков и нарушений предоставления сервисов клиентам не зафиксировано», — сказали в Банке России.

Как отметили в ЦБ, сейчас устраняются последствия выявленных компьютерных атак, над этим работают специалисты Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России.

Напомним, ранее «Роснефть» заявила о мощной хакерской атаке на свои серверы. Последствий удалось избежать благодаря своевременному переходу на резервное управление.