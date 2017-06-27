Предприятия ДНР завоевывают российский рынок

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Донецк, 27 июня. В Донецкой народной республики производится продукция, которая пользуется спросом на внутреннем рынке, а также на рынке Российской Федерации. Об этом заявила министр экономического развития ДНР Виктория Романюк.

«Несмотря на экономическую блокаду со стороны Украины и политические меры Киева против наших граждан и предприятий, бизнесмены республики смогли сделать почти невозможное — переориентироваться», — заявила Романюк.

По ее словам, легкая промышленность ДНР начала выпуск продукции, которую ранее приходилось импортировать. В настоящее время в ДНР производится трикотаж, одежда и постельное белье. Кроме того, заметный рост зафиксирован в фармацевтической отрасли. Данная продукция востребована не только на территории ДНР, но и в Российской Федерации.