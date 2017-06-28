Как уберечься от холеры: советы Геннадия Онищенко

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Хотя и не без скрипа, но лето все-таки к нам пришло. А вместе с долгожданным теплом пришли неизменные спутники летнего отдыха — желудочно-кишечные заболевания. А среди них есть такие болезни, одно название которых еще с древних времен внушает страх людям.

Об опасности одного из таких «библейских» заболеваний читателей Федерального агентства новостей предупреждает доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России, член президиума общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», депутат Государственной думы Геннадий Онищенко.

«Библейское» заболевание

«Всего несколько десятилетий назад нашу страну и мир волновала седьмая пандемия холеры Эль-Тор, тогда мы в СССР проводили очень жесткие профилактические мероприятия, как потом оказалось даже несколько избыточные, — напомнил Геннадий Онищенко о сложной эпидемиологической обстановке по этому заболеванию в 1970-е годы прошлого века. — Тогда, пересматривая профилактические мероприятия не только медицинского, но и социального характера, наша страна предложила дифференцированный подход к профилактике холеры, в зависимости от социального развития регионов, уровня жизни, природно-климатических условий и т.д. Это позволило уже тогда эффективно проводить профилактику холеры — теперь уже не такого опасного, хотя и продолжающего быть «библейским» заболевания».

По словам Геннадия Онищенко, в 1990-е годы эпидемиологическая обстановка по холере снова осложнилась, в том числе в нашей стране.

«Мы помним ситуацию в Дагестане в 1994 году, когда у нас более 1200 жителей заболели холерой, — продолжил Геннадий Онищенко. — Примерно столько же было носителей холеры, то есть лиц, которым не требовалась медицинская помощь, но которые сами были источником заболевания. Казалось бы, все это уже забылось. Но в 2010 году холера снова напомнила о себе в Центральной Америке, когда в Гаити было сильнейшее землетрясение. Тогда холерой заболели несколько сот тысяч человек. В то время это связывали с инфекцией, предположительно, завезенной воинским контингентом, который прибыл из Непала в рамках миссии Организации Объединенных Наций для проведения полицейских мероприятий в связи с волнениями, которые охватили Гаити».

Расслабляться рано

За время, прошедшее с тех событий, возбудитель холеры никуда не исчез, и опасность новых вспышек этого заболевания сохраняется, отметил Геннадий Онищенко.

«Ситуация, которая складывается по холере в этом году, достаточно тревожная, — подчеркнул собеседник ФАН. — С 1 января нынешнего года на 23 июня это заболевание уже зарегистрировано в 30 странах, в том числе в Европе — два случая были в Чехии, на американском континенте — это Доминиканская республика и Гаити, где люди по-прежнему продолжают заболевать. Но в основном болезнь фиксируется в странах Азии и Африки. Конечно, главную скрипку в этой ситуации играет, прежде всего, Йемен, где идут боевые действия. Там на сегодняшний день зарегистрировано более 300 тысяч человек с подозрением на холеру. Число больных достигло 19 тысяч 399 человек, 1205 заболевших уже умерли».

По словам Геннадия Онищенко, высокий уровень распространения холеры зафиксирован и в Сомали, где число заболевших превышает 50 тысяч человек, и в Эфиопии, где почти 345 тысяч заболевших, и в некоторых других странах. А всего в этом году в мире зарегистрировано 3716 случаев смерти от холеры и более 134 тысяч лиц, которым диагноз «холера» установлен в медицинских условиях, подчеркнул собеседник ФАН.

Социальная болезнь

«Конечно, холера — это социальное заболевание, оно поражает регионы и страны, где идут военные действия, происходят природные или техногенные катастрофы, где население живет за чертой бедности, — отметил Геннадий Онищенко. — Но это не значит, что мы исключаем завоз этого опасного заболевания в другие страны, в том числе в Россию. Это особенно актуально в свете того, что наши граждане сегодня активно пользуются возможностями отдохнуть за рубежом, в том числе в экзотических странах, некоторых привлекает даже экзотика африканских стран. Поэтому в России идет постоянный мониторинг ситуации с холерой. Этот мониторинг проводится ежегодно, когда после достижения среднесуточной температуры выше 21 градуса Цельсия санитарные службы начинают мониторить циркуляцию холерных вибрионов во внешней среде. Это и сточные воды, и водоемы, особенно с местами для купания, и сбросы стоков крупных городов, и т.д.»

По словам депутата Госдумы, эта работа проводится дифференцированно, в зависимости от климата, природных условий, а также истории возникновения и ликвидации холеры в том или ином регионе нашей страны.

«Естественно, нас больше всего беспокоит юг — это Черноморское и Каспийское побережья, — отметил Геннадий Онищенко. — Также нас, безусловно, беспокоят все крупные города, где идет интенсивный обмен туристами, где находятся крупнейшие аэропорты, через которые прилетает и улетает большое количество иностранных граждан и россиян, посещающих, в том числе, неблагополучные по холере страны».

ВОЗ расслабилась

Однако, по мнению Геннадия Онищенко, несмотря на то, что в мире ситуация по холере достаточно серьезная, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уделяет этой проблеме недостаточно внимания.

«Обращаю внимание на эту ситуацию Всемирной организации здравоохранения, — отметил депутат Госдумы. — Сегодня ВОЗ, на мой взгляд, ослабила внимание к этой инфекции, в партнерстве с которой раньше мы очень внимательно следили за тем, какие штаммы у нас циркулируют, и очень скрупулезно их идентифицировали. А ведь сегодня появились новые возможности для диагностики — это в первую очередь генная диагностика, когда мы можем составить «портрет» того или иного возбудителя, выделенного как от больного, так и из внешней среды, и с большой степенью точности выяснить его происхождение. Мы можем узнать, «прибыл» выделенный холерный вибрион из Юго-Восточной Азии, или с американского континента, или из Африки. Но сегодня имеет место, назовем это — «немота» — Всемирной организации здравоохранения, которая, как мне кажется, упрощенно подходит к складывающейся в мире ситуации с холерой, и это меня настораживает».

Как рассказал Геннадий Онищенко, он уже более 30 лет занимается проблемой распространения этого заболевания, и ему очень интересно понять, какой именно возбудитель холеры сейчас циркулирует в мире.

«Напомню, в 2010 году во время эпидемии холеры на Гаити мы выделили там непальский штамм, который, предположительно, завез туда воинский контингент под флагом ООН, — отметил Геннадий Онищенко. — Тогда это сдетонировало и привело к огромной трагедии. Если сразу после землетрясения ВОЗ считала уровень заболеваемости холерой на Гаити локальной чрезвычайной ситуацией, то появление непальского штамма сразу вывело эпидемию в ранг чрезвычайных ситуаций международного характера».

Поэтому, отметил депутат Госдумы, руководство РФ должно «нажать» на ВОЗ, чтобы побудить эту организацию как можно серьезнее отнестись к данной проблеме, а не пускать все на самотек.

«Считаю, соответствующим службам нашей страны нужно инициировать этот вопрос во Всемирной организации здравоохранения. Россия имеет на это полное право, как страна-участник ВОЗ, как соучредитель этой организации, и как страна, которая сегодня является одним из крупнейших игроков и в исполкоме ВОЗ, и в ее ассамблее», — подчеркнул собеседник ФАН.

Как уберечься от холеры

Заслуженный врач России, член президиума «Лиги здоровья нации» Геннадий Онищенко дал россиянам несколько простых советов, как уберечься от этой опасной инфекции и не испортить себе летний отдых даже в экзотических странах.

«В первую очередь обращаю на эту проблему внимание туристических агентств, — отметил Геннадий Онищенко. — Именно туроператоры организовывают отдых наших граждан за рубежом, в том числе в неблагополучных по холере странах, которых, как я уже сказал, на планете около тридцати. Турагентства должны ответственно исполнять все функции, которые на них возложены, в том числе — максимально полно информировать наших туристов об эпидемической ситуации, складывающейся в той или иной стране. Это не значит, что нашим людям не надо ездить в Доминиканскую республику, которую они облюбовали за последние годы из-за дешевизны, безвизового режима и комфортного климата, и в другие экзотические страны, но разумные меры предосторожности соблюдать все-таки следует».

По словам Геннадия Онищенко, правила безопасности, которые помогут уберечься опасных заболеваний, очень просты.