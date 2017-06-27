Путин подписал указ о награждении сенаторов орденами Александра Невского
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Москва, 27 июня. Глава государства Владимир Путин принял решение наградить орденом Александра Невского первого вице-спикера Совета Федерации России Николая Федорова. Соответствующий указ был опубликован на интернет-портале правовой-информации.
Как указано в документе, президент оценил вклад Федорова в развитие парламентаризма и его активную законотворческую деятельность. Вышеуказанный орден также получит сенатор Владимир Бочков.
Напомним, 12 июня президент Российской Федерации Владимир Путин вручил госнаграды выдающимся россиянам.