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Общество
Путин вручил жительнице ветхого дома в Ижевске путевку в Сочи
Общество
Путин поручил переселить 11 ижевских семей из аварийного жилья
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    Путин поручил переселить 11 ижевских семей из аварийного жилья

    18:33  27 Июня 2017
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    Путин поручил переселить 11 ижевских семей из аварийного жилья

    Москва, 27 июня. Президент России Владимир Путин поручил до конца 2017 года переселить 11 ижевских семей из аварийного жилья.

    Во вторник президент России посетил Ижевск с рабочей поездкой. Путин лично проинспектировал условия, в которых приходится жить Анастасии и ее семье. В ходе прямой линии с президентом РФ жительницы Ижевска рассказала об условиях проживания в ветхом доме, переезд из которого намечен только на 2029 год.

    Вместе с Путиным к Анастасии приехал врио Удмуртской республики Александр Бречалов. Он обязался до конца года подготовить проект по развитию территории проезда Чапаева, где проживает женщина. Благодаря этому проекту Анастасия и другие жители аварийных домов будут расселены.

    В первую очередь расселят «нуждающиеся семьи». По словам Бречалова, в данном регионе таких семей 11. Он также обещал, что к каждой семье будет предусмотрен индивидуальный подход.

    Анастасия, которая ютится в трехкомнатной квартире вместе с детьми и сестрой, получит две новые квартиры. Выяснилось, что 27 июня жительница Ижевска отмечает день рождения. В честь такого праздника Путин подарил ей цветы и поездку в Сочи на всю семью.

    Путин поручил переселить 11 ижевских семей из аварийного жилья

    Автор: Дима Оленин
    #путин
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