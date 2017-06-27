Путин поручил переселить 11 ижевских семей из аварийного жилья

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Москва, 27 июня. Президент России Владимир Путин поручил до конца 2017 года переселить 11 ижевских семей из аварийного жилья.

Во вторник президент России посетил Ижевск с рабочей поездкой. Путин лично проинспектировал условия, в которых приходится жить Анастасии и ее семье. В ходе прямой линии с президентом РФ жительницы Ижевска рассказала об условиях проживания в ветхом доме, переезд из которого намечен только на 2029 год.

Вместе с Путиным к Анастасии приехал врио Удмуртской республики Александр Бречалов. Он обязался до конца года подготовить проект по развитию территории проезда Чапаева, где проживает женщина. Благодаря этому проекту Анастасия и другие жители аварийных домов будут расселены.

В первую очередь расселят «нуждающиеся семьи». По словам Бречалова, в данном регионе таких семей 11. Он также обещал, что к каждой семье будет предусмотрен индивидуальный подход.

Анастасия, которая ютится в трехкомнатной квартире вместе с детьми и сестрой, получит две новые квартиры. Выяснилось, что 27 июня жительница Ижевска отмечает день рождения. В честь такого праздника Путин подарил ей цветы и поездку в Сочи на всю семью.