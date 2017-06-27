В Cети опубликован трейлер новой части фильма «Елки»

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Москва, 27 июня. В Сети появился первый трейлер новогоднего фильма «Елки новые», шестой части российской франшизы «Елки».

Над фильмом работали Жора Крыжовников («Горько!», «Самый лучший день»), Тимур Бекмамбетов («Ночной дозор», «Особо опасен»), Дмитрий Киселев («Время первых»), а также Алексей Нужный и Александр Карпиловский.

К своим ролям в новых «Елках» вернулись Иван Ургант, Сергей Светлаков. В фильме также появятся Елена Яковлева, Екатерина Климова, Сергей Пускепалис.

Премьера фильма — 21 декабря 2017 года.

Отметим, что новогодний киноальманах «Елки» является одной из самых коммерчески успешных российских франшиз. Пятая часть «Елок» вышла на экраны 22 декабря 2016 года. В 2014 году киноальманах обзавелся спин-оффом под названием «Елки 1914».