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Джигурда и Анисина получили многомиллионное наследство Браташ
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    Джигурда и Анисина получили многомиллионное наследство Браташ

    18:37  27 Июня 2017
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    Джигурда и Анисина получили многомиллионное наследство Браташ

    Москва, 27 июня. Никита Джигурда и Марина Анисина выиграли суд по делу о наследстве бизнесвумен Людмилы Браташ.

    Кунцевский суд отклонил иск сестры покойной Светланы Романовой, которая настаивала на том, что завещание было поддельным.

    В результате семейство Джигурды получило три квартиры в Москве, недвижимость в центре Парижа, валютные счета в нескольких банках. Отметим, что борьба за наследство Браташ объединило Никиту Джигурду и Марину Анисину, которые не так давно заявляли о своем разводе.

    Как отмечает ряд российских СМИ, иск Никиты Джигурды о признании Светланы Романовой недостойной наследницей суд в итоге отклонил. Однако надежды на то, что иск будет одобрен ни у кого не было.

    По словам актера, знакомство с Людмилой Браташ произошло в конце 90-х годов в Белоруссии. Джигурду и Браташ связывали отношения интимного характера. Тогда Никита еще не был знаком с Анисиной. Как отмечает Никита, Браташ составила свое завещание еще в 2014 году.

    Автор: Дима Оленин
    #джигурда #анисина
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