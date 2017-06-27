Джигурда и Анисина получили многомиллионное наследство Браташ

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Москва, 27 июня. Никита Джигурда и Марина Анисина выиграли суд по делу о наследстве бизнесвумен Людмилы Браташ.

Кунцевский суд отклонил иск сестры покойной Светланы Романовой, которая настаивала на том, что завещание было поддельным.

В результате семейство Джигурды получило три квартиры в Москве, недвижимость в центре Парижа, валютные счета в нескольких банках. Отметим, что борьба за наследство Браташ объединило Никиту Джигурду и Марину Анисину, которые не так давно заявляли о своем разводе.

Сегодня прошёл суд по завещанию Людмилы Браташ.Иск Романовой к нашей семье отклонён.Обвинения Романовой в том,что завещание поддельное,что Джигурда насильник признаны недействительными!Как я говорила раньше - мы победили!!!✌️#маринаанисина #никитаджигурда #победа A post shared by Анисина Марина (@marinanisina) on Jun 23, 2017 at 1:51pm PDT

Как отмечает ряд российских СМИ, иск Никиты Джигурды о признании Светланы Романовой недостойной наследницей суд в итоге отклонил. Однако надежды на то, что иск будет одобрен ни у кого не было.

По словам актера, знакомство с Людмилой Браташ произошло в конце 90-х годов в Белоруссии. Джигурду и Браташ связывали отношения интимного характера. Тогда Никита еще не был знаком с Анисиной. Как отмечает Никита, Браташ составила свое завещание еще в 2014 году.