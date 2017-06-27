Джигурда и Анисина получили многомиллионное наследство Браташ
Москва, 27 июня. Никита Джигурда и Марина Анисина выиграли суд по делу о наследстве бизнесвумен Людмилы Браташ.
Кунцевский суд отклонил иск сестры покойной Светланы Романовой, которая настаивала на том, что завещание было поддельным.
В результате семейство Джигурды получило три квартиры в Москве, недвижимость в центре Парижа, валютные счета в нескольких банках. Отметим, что борьба за наследство Браташ объединило Никиту Джигурду и Марину Анисину, которые не так давно заявляли о своем разводе.
Как отмечает ряд российских СМИ, иск Никиты Джигурды о признании Светланы Романовой недостойной наследницей суд в итоге отклонил. Однако надежды на то, что иск будет одобрен ни у кого не было.
По словам актера, знакомство с Людмилой Браташ произошло в конце 90-х годов в Белоруссии. Джигурду и Браташ связывали отношения интимного характера. Тогда Никита еще не был знаком с Анисиной. Как отмечает Никита, Браташ составила свое завещание еще в 2014 году.