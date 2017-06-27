Дамаск: сирийский спецназ уничтожил 10 боевиков в районе Айн Тарма

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Дамаск, 27 июня. Правительственным войскам удалось освободить новые участки в пригороде Дамаска Айн Тарма.

Военные источники в Сирии сообщают, что сирийский спецназ проник в район, находящийся восточнее трассы М5, и зачистил от боевиков несколько высотных зданий. В двух высотках около рынка Аль-Хейр террористы плотно окопались, отмечает источник.

Спецназовцы заложили взрывчатку под здания, в которых располагались опорные пункты террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России). Под руинами строений погибло не менее 10 джихадистов.