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Сирия, 27 июня. Президент САР Башар Асад посетил российскую военную базу «Хмеймим» в Латакии. В городе Аль-Маядин на юге от Дейр эз-Зора ударом ВВС коалиции были убиты 42 человека. Артиллерия ВС Израиля обстреливает позиции армии САР в районе Голанских высот в провинции Кунейтра, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: потеряли ракетную установку в результате артиллерийского обстрела со стороны израильских военных на севере провинции Кунейтра; возобновили ожесточенные бои с ИГИЛ* в районе шоссе Пальмира – Ас-Сухна; были вынуждены отступить после неудачной попытки атаки позиций радикалов к северу от Хамы.

«Исламское государство» (ИГИЛ): жжет покрышки и бочки в Ракке, надеясь сорвать операцию ВВС коалиции; лишилось населенных пунктов Бир Аль-Бувайда и Бир Аль-Джафиф на юго-востоке провинции Хомс.

«Джебхат Фатх аш-Шам»*** («Джебхат ан-Нусра»): ведет интенсивные перестрелки с САА вблизи поселения Айн Тарма на восточной окраине Дамаска.

Курды: повторно захватили у боевиков ИГ* часть района Кадисия на западе Ракки.

Международная коалиция: убила 42 человека в результате авиаудара по зданию тюрьмы ИГ в городе Аль-Маядин к югу от Дейр эз-Зора.

Провинция Дамаск

Отряды проправительственного иранского ополчения продолжают вести обстрелы укрепленных районов боевиков сирийской вооруженной оппозиции в районе поселения Айн Тарма, расположенного в Восточной Гуте к востоку от Дамаска. Как передает в сети Twitter (@Ugarit24) местный источник, ополченцы ведут огонь преимущественно из ракетных установок. Информации о нанесенном радикалам уроне пока не поступало.

Боевики формирований «Джебхат Фатх аш-Шам», «Джейш Аль-Ислам»*****, «Файлак ар-Рахман» и нескольких других контролируют часть кварталов на востоке и на юге столицы, а также почти весь оазис Восточная Гута. Проасадовские бойцы-шииты в настоящее время ведут наступление на позиции исламистов в ключевом районе Джобар, атакуя радикалов с нескольких направлений одновременно.

Провинция Латакия

Сирийский президент Башар Асад посетил базу ВКС РФ «Хмеймим», находящуюся к югу от Латакии. Лидер САР осмотрел российские самолеты и даже сам сел в пилотскую кабину бомбардировщика Су-35. В ходе экскурсии по аэродрому Асада сопровождал Валерий Герасимов, глава Генштаба вооруженных сил России, а также представители командования «Хмеймима».

Латакия наряду с провинцией Тартус является одним из самых безопасных регионов республики. Активность боевиков антиправительственных формирований отмечается только на севере у границы с провинцией Идлиб, полностью занимаемой радикалами.

Провинция Хомс

К востоку от газового месторождения Арак возобновились ожесточенные столкновения между подразделениями сил Национальной обороны (NDF)****** и организации «Хезболла» с одной стороны и боевиками «Исламского государства»* — с другой. Об этом сообщается на странице сирийского военного источника в соцсети Facebook (@Houmat.aldiarr). Данные о ходе противостояния и возможных потерях сторон в настоящий момент выясняются.

Сирийские военные самолеты между тем нанесли новую серию авиаударов по укрепрайонам террористов ИГИЛ на окраинах Ас-Сухны к востоку от Пальмиры. Этот город имеет важнейшее стратегическое значение, так как его освобождение откроет дорогу для дальнейшего наступления в направлении Дейр эз-Зора. В данный момент штурмовые отряды союзников армии САР, развивающие наступление вдоль шоссе М-20, находятся в 20 километрах от Ас-Сухны.

Силы «Хезболлы» и NDF параллельно продолжают развивать наступление у границы с провинцией Дейр эз-Зор вблизи дороги между насосными станциями «Т-2» и «Т-3». Согласно сведениям, предоставленным на странице военного источника в Twitter (@watanisy), бойцы-шииты отбили у террористов ИГИЛ населенные пункты Бир Аль-Бувайда и Бир Аль-Джафиф.

Провинция Дейр эз-Зор

Самолеты ВВС западной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами, провели новый боевой вылет в направлении южной части провинции Дейр эз-Зор. Бомбардировке вновь подвергся оккупированный террористами ИГ город Аль-Маядин. Один из ударов пришелся по зданию, которое используется боевиками в качестве тюрьмы. В результате, согласно данным SOHR, были убиты 42 человека. При этом представители командования коалиции позже заявили, что данная воздушная операция была тщательным образом спланирована. Ее главной целью, по их словам, было снижение возможного вреда и риска ущерба для местного населения. Таким образом, в результате действий США и ее союзников продолжают гибнуть сирийские граждане. За все время конфликта ударами ВВС коалиции были убиты тысячи жителей провинций Ракка, Дейр эз-Зор и других регионов республики.

Провинция Ракка

Курдские бойцы несколько продвинулись в зачистке района Кадисия на западе Ракки от террористов ИГ. Как сообщает на странице в Twitter (@EfrinXanaqin) курдский источник, ссылаясь на пресс-центр отрядов YPG, после нескольких часов ожесточенных столкновений с боевиками «Исламского государства» курдами были захвачены ряд кварталов в западном секторе Кадисии. Ранее радикалы восстановили контроль над большей частью этого района, однако в настоящее время бойцы YPG и Демократической армии Сирии (SDF)**** повторно штурмуют эту часть административного центра провинции.

Бомбардировщики западной коалиции, которая руководит антитеррористической операцией курдов под названием «Гнев Евфрата», между тем наносят авиаудары по объектам террористического формирования, поддерживая наступление «Демократических сил» и YPG, передает Twitter-канал (@SyriacMFS).

Боевики ИГИЛ, в свою очередь, жгут покрышки и бочки в городе Ракка, рассчитывая избежать ударов ВВС коалиции. По информации местного новостного канала в Twitter (@FreeEuphrates), над отдельными районами поднялся густой черный дым. Таким образом, видимость серьезно затруднена.

Провинция Хама

Отряды боевиков-исламистов отразили атаку Сирийской арабской армии (САА) в районе между населенными пунктами Аль-Массана и Мааркаба на севере провинции, передает новостной центр Masar Press Agency, связанный с боевиками антиправительственных формирований. Никаких подробностей о ходе боев и потерях сторон не приводится.

В текущем году в этом регионе действовали бойцы спецподразделения САА «Тигры». Они сдвинули линию фронта на север ближе к провинции Идлиб, освободив ряд ключевых населенных пунктов. Отряды исламистов, базирующиеся в районах по-прежнему оккупированных городов Аль-Латамина, Кафр Зета, Мурек и других, периодически пытаются начать контрнаступление в нарушение режима тишины, вследствие чего проасадовским силам нередко приходится переходить к ответным действиям.

Провинция Кунейтра

В результате ударов израильской артиллерии в районе холма Фатима в восточной части Голанских высот была уничтожена ракетная установка правительственной армии САР. Об этом сообщает оппозиционный источник в сети Twitter (@SamoSamo9691).

Напомним, официальный Иерусалим считает этот район своим и рассчитывает при помощи сирийских антиправительственных группировок установить полный контроль над Голанскими высотами. В последние дни израильская сторона также наносила авиаудары по объектам САА, поддерживая наступление боевиков «Джебхат ан-Нусры».

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)