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От «Чайки» до Bentley: ралли старинных авто в Москве стало праздником для любителей ретро. ФАН-ТВ
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    От «Чайки» до Bentley: ралли старинных авто в Москве стало праздником для любителей ретро. ФАН-ТВ

    20:21  27 Июня 2017
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    В Москве организовали ралли старинных автомобилей Bosch Moskau Klassik. На Боровицкую площадь к памятнику Князю Владимиру съехалось полсотни уникальных автомобилей-олдтаймеров, и начался настоящий праздник для всех любителей «ретро»! Смотрите видеосюжет ФАН-ТВ.

    Роскошные Bentley Convertible и Cadillac Eldorado, спортивные Fiat Sport Spider и BMW2000cs, редкие в наших широтах Mitsubishi Celeste и Datsun 280Z, вальяжные Mercedes, ностальгические отечественные «Чайки» и «Победы», «Волги» и «Запорожцы», «Москвичи» и «Лады». Им предстояло пройти дистанцию от Боровицкого холма до автодрома ФСО России в Старой Купавне, где проводились соревнования в водительском мастерстве.

    Павел принимает участие в соревнованиях Bosch Moskau Klassik на своем автомобиле ГАЗ М-20 «Победа»:

    – Я всё детство провел в полях на ней вместе с дедом, вырос, можно сказать, на ней. Участвуем в этих соревнованиях уже года четыре, наверное, поэтому каждый раз подготовка идет очень ответственно: специально готовим, протираем, чистим, прикручиваем, восстанавливаем…

    – Какие места занимали?

    – Первые.

    – Первое место? И на этот раз только первое?

    – Да!

    От «Чайки» до Bentley: ралли старинных авто в Москве стало праздником для любителей ретро. ФАН-ТВ

    – А по Москве ездите?

    – Да, машина очень старая, 1950-го года выпуска, поэтому каждый раз единственная моя цель – это доехать! 

    Еще одна участница соревнований по имени Юлия делится впечатлениями:

    – Вообще, гонка очень интересная, мы каждый год участвуем, мы как спонсоры. В этом году автомобиль Mercedes Benz 1969 года выпуска, на механике. Он отреставрирован, там полностью оригинальные детали, оригинальный салон весь.

    От «Чайки» до Bentley: ралли старинных авто в Москве стало праздником для любителей ретро. ФАН-ТВ

    Виктор участвует в заезде на американском красавце:

    – Американский автомобиль Cadillac Eldorado 1960-го года. Всё на ходу, всё оригинал. Всё, что было, – всё есть, всё работает, на электрике. До 130 км/ч разгоняется свободно, поэтому мы можем легко доехать, добраться. Пять лет назад мы его привезли, с этого времени он здесь. 

    – Готовились к соревнованиям?

    – Морально, наверное, больше готовились, чем технически. Мы тоже хотим показать, что мы лучшие!

    История легендарной немецкой гонки насчитывает уже 20 лет. Она проходит на знаменитом скоростном кольце Boxberg-Ring, где испытываются новейшие модели Porsche и BMW. Одновременно гонки проходят и в российской столице, в этом году уже в шестой раз. 

    От «Чайки» до Bentley: ралли старинных авто в Москве стало праздником для любителей ретро. ФАН-ТВ

    Олег Рябцев, региональный директор BOSH в России, Украине, Беларуси, Средней Азии и Закавказье, в беседе с репортером ФАН-ТВ рассказал:

    – Это прекрасное совмещение музея или показа старины с соревновательным духом, потому что гонки на старинных автомобилях – это, в первую очередь, гонки исторических автомобилей. Ведь все, что здесь стоит, – это история автомобилестроения. Естественно, автомобилестроение или история автомобилестроения есть и здесь в России, есть и в Германии, и во многих других странах.

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    Торжественный старт гонок от Кремля напоминает настоящий автопарад. Перед зрителями проходят все легенды минувшего столетия, некоторые когда-то были созданы для гонок. Первым покидает стартовую арку старейший участник ралли – американский Brisco. В этом году этот ветеран отмечает своё столетие.

    От «Чайки» до Bentley: ралли старинных авто в Москве стало праздником для любителей ретро. ФАН-ТВ

    – Открываем не первый раз, ощущения незабываемые! – делится Артем. –  С мастерской «Камышмаш» у нас традиция: мы презентуем столетний автомобиль каждый год. Эта машина практически полностью оригинальная, вся сохранилась. Все панели оригинальные, обивка дверей, сзади сиденье оригинальное, а переднее заменили, чтобы использовать машину в ралли.

    Корреспондент ФАН-ТВ тоже решает прокатиться в Brisco. Да с ветерком! От кузова до приборной панели – здесь уникально всё. Американский Brisco – автомобиль, выпущенный в 1917-м, и на ходу! Непередаваемые ощущения.

    Bosch Moskau Klassik – это состязания в водительском мастерстве. Чтобы показать хорошее время на круге автодрома, нужно не только быстро ехать, но и иметь хорошую технику пилотирования. Владельцы автомобилей демонстрируют умение маневрировать на скорости, справляться с заносом при скоростном движении. В довершении всего действа они принимают участие в парных заездах на скорость.

    Все видеосюжеты ФАН-ТВ смотрите здесь.

    Автор: Анастасия Алексеева; Борис Гришин
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