Турчинов заявил об очевидном «российском следе» в кибератаках на Украину

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Киев, 27 июня. Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов прокомментировал меры, предпринятые на фоне кибератаки по объектам критической инфраструктуры и банковской отрасли.

В связи с атакой на украинские информационные системы Национальный координационный центр кибербезопасности перешел на протокол быстрого реагирования. Об этом рассказал секретарь СНБО Украины Александр Турчинов, его слова приводит пресс-служба ведомства.

«Сейчас специалисты по вопросам кибербезопасности в оперативном режиме оказывают помощь госучреждениям, которые по субъективным причинам не вошли в защищенный контур, объектам критической инфраструктуры, а также банковскому сектору», — сообщил Турчинов.

При этом Турчинов добавил, что первичный анализ вируса говорит о якобы имеющем место «российском следе».

Ранее глава украинского правительства Владимир Гройсман назвал кибератаку беспрецедентной и пообещал найти злоумышленников. Сообщения о вредоносной программе-вымогателе стали появляться в разных регионах Украины.