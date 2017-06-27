Установлена мощность бомбы, сработавшей в машине украинского офицера в Киеве

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Киев, 27 июня. Взрывное устройство, при взрыве которого погиб сотрудник главного управления разведки Минобороны Украины Максим Шаповал, было установлено в днище автомобиля. Об этом заявил сотрудник главного управления разведки Минобороны Украины Максим Шаповал, слова которого приводит телеканал «112 Украина».

«Ориентировочная мощность этого взрывного устройства — от 1 до 1,2 кг в тротиловом эквиваленте. Для легковушки это серьезная мощность взрывчатки», — сказал он.

Ранее сообщалось, что подрыв автомобиля Шаповала связан с «разборками между украинскими военными».

Напомним, автомобиль Mersedes взорвался сегодня утром в Соломенском районе Киева. Уголовное дело возбуждено по статье «теракт».