Асад поблагодарил военнослужащих базы ВКС РФ «Хмеймим»

В Избранное

Хмеймим, 27 июня. Президент Сирии Башар Асад после первого посещения «Хмеймим» оставил благодарственное письмо персоналу российской военной базы.

Башар Асад отметил, что встретился с героическими бойцами и летчиками Российской Федерации, которые помогают своим сирийским братьям защищать их права и свободу на территории САР.

Президент подчеркнул, что Россия сделала очень многое для Сирийской арабской республики и поддержала ее в борьбе против терроризма.

Башар Асад поблагодарил всех российских военнослужащих, руководство ВС РФ, а также президента России Владимира Путина.