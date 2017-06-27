Асад поблагодарил военнослужащих базы ВКС РФ «Хмеймим»
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Хмеймим, 27 июня. Президент Сирии Башар Асад после первого посещения «Хмеймим» оставил благодарственное письмо персоналу российской военной базы.
Башар Асад отметил, что встретился с героическими бойцами и летчиками Российской Федерации, которые помогают своим сирийским братьям защищать их права и свободу на территории САР.
Президент подчеркнул, что Россия сделала очень многое для Сирийской арабской республики и поддержала ее в борьбе против терроризма.
Башар Асад поблагодарил всех российских военнослужащих, руководство ВС РФ, а также президента России Владимира Путина.