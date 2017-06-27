Дамаск выразил обеспокоенность в связи с заявлениями США о подготовке химатак властями Сирии

В Избранное

Дамаск, 27 июня. Заявления Вашингтона о подготовке химических атак Дамаском вызывают опасения в Сирии. Об этом заявил министр информации Сирии Рамез Тарджиман.

Ранее пресс-секретарь президента США Шон Спайсер заявил, что правительственная армия Сирии якобы готовит новую химическую атаку. Он подчеркнул, что в случае ее осуществления «власти Сирии заплатят высокую цену».

«Американская администрация на основе этого предлога формирует общественное мнение для новой агрессии против Сирии, подобно тому, что мы увидели в подготовке общественного мнения через СМИ в связи с Хан-Шейхуном, что закончилось атакой на аэродром Шайрат», — отметил Тарджиман.

Министр отметил, что власти Сирии серьезно относятся к заявлениям Вашингтона о якобы подготовке новых химических атак Дамаском, так как администрация президента США Дональда Трампа «готова на любые шаги» для дестабилизации ситуации в Сирии.