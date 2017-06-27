Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Общество
Путин вручил жительнице ветхого дома в Ижевске путевку в Сочи
Экономика
Путин призвал наращивать экспорт машиностроительной продукции
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин призвал наращивать экспорт машиностроительной продукции

    18:27  27 Июня 2017
    57

    Путин пообещал господдержку экспортерам машиностроительной продукции

    Ижевск, 27 июня. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости существенного наращивания экспортного потенциала машиностроительного комплекса. Российский лидер пообещал экспортерам государственную поддержку.

    По его словам, за четыре месяца 2017 года экспорт гражданской машиностроительной продукции вырос до 4,5 млрд долларов. Рост составил 17%.

    «Но у нас безусловно есть возможности и резервы для того, чтобы увеличить эту цифру», — подчеркнул Путин.

    Автор: Катерина Михайлиди
    #путин #экспорт #машиностроение
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Путин навестил жительницу Ижевска, рассказавшую на прямой линии о ветхом жилье

        17:53 27 Июня 2017 202
        Читать
        17:37
        Сегодня

        Хмеймим: Герасимов обсудил с Асадом координацию действий ВВС Сирии и ВКС РФ
        17:16
        Сегодня

        Кто убивает офицеров ВСУ? Другие офицеры
        15:33
        Сегодня

        Ошибки молодости: в Совфеде ответили на слова Макрона о «российской агрессии» в Донбассе
        14:26
        Сегодня

        Макрон занял место Трампа, предложив «формулу обрезания» по Донбассу
        12:53
        Сегодня

        Киев раскрыл детали «формулы Макрона» по урегулированию в Донбассе

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017 3791

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017
        1815

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017
        1781

        Как супруга Порошенко продала свою поношенную футболку за 5 тысяч гривен

        18:13 23 Июня 2017
        1736

        В Парке Вечной славы в Киеве потребовали освободить страну от европейского и украинского фашизма

        18:45 22 Июня 2017
        4078
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Асад посетил российскую авиабазу «Хмеймим»

        Асад посетил российскую авиабазу «Хмеймим»

        16:26   27 Июня 2017
        1041
        «Роснефть» заявила о мощной хакерской атаке на свои серверы

        «Роснефть» заявила о мощной хакерской атаке на свои серверы

        15:09   27 Июня 2017
        212
        В Кремле не исключают повторения провокаций с химоружием в Сирии со стороны ИГ — Песков

        В Кремле не исключают повторения провокаций с химоружием в Сирии со стороны ИГ — Песков

        12:51   27 Июня 2017
        285
        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51   27 Июня 2017
        3794