Путин призвал наращивать экспорт машиностроительной продукции

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Ижевск, 27 июня. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости существенного наращивания экспортного потенциала машиностроительного комплекса. Российский лидер пообещал экспортерам государственную поддержку.

По его словам, за четыре месяца 2017 года экспорт гражданской машиностроительной продукции вырос до 4,5 млрд долларов. Рост составил 17%.