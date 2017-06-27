Главные новости 27 июня

В Избранное

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей вторника, 27 июня.

В администрации президента Украины назвали некоторые составляющие нового проекта по урегулированию конфликта в Донбассе. Макрон занял место Трампа, предложив «формулу обрезания» по Донбассу.

Специалисты из США и Франции приблизились к разгадке странных данных, полученных советской межпланетной станцией «Вега-2», проводившей наблюдение за Венерой в 1985 году. Ученые расшифровали странные данные, полученные советской станцией о Венере.

«Это ответка со стороны сепаратистов. Они мстят за своих», — говорят журналисты. Это ответка: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ.

Что по настоящему восхищает в современных западных шоу-политиках, так это их незамутненная страсть впутываться в ситуации, которые их делают настоящим посмешищем огромной, пусть даже и не своей, страны. Почему иногда нужно молчать, даже если ты президент Франции. Колонка Дмитрия Лекуха.

Спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что строительство Россией «Северного потока-2» может якобы спровоцировать вторжение российской армии на Украину. Парубий придумал повод для «вторжения российской армии» на Украину.

На первый взгляд, перманентный прогресс Военно-морских сил Украины налицо. Но это только на первый. Потому как уже на второй взгляд ситуация выглядит менее однозначно, а на третий — так и вовсе ахово. Было гладко на бумаге: как агонизирует военное кораблестроение Украины.

Военные Североатлантического альянса так и не получили четких доказательств агрессивных намерений РФ. Генерал НАТО: Военная мощь России растет «по всем фронтам».

Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что Украина распадется до 2019 года, если в ней не пройдут досрочные парламентские и президентские выборы. Тимошенко предсказала скорую смерть Украины: Не останется и костей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил несогласие с позицией главы Франции Эммануэля Макрона, заявившего об угрозе со стороны Москвы. Песков жестко прокомментировал заявление Макрона о российской «агрессии».

Глава правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление об обязательной сертификации отопительных приборов, теплоизоляционных материалов и т.д. Об этом сообщается на сайте кабмина. Правительство РФ ввело обязательную сертификацию отопительных приборов.