Сирия сегодня: визит Асада на базу ВКС РФ «Хмеймим», курды надеются заморить ИГ голодом в Ракке 

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Сирия, 27 июня. Глава САР Башар Асад посетил с визитом базу «Хмеймим» в Латакии, отряды САА и военная сирийская авиация наносят удары по позициям боевиков ИГИЛ* в провинции Дейр эз-Зор, боевики ИГ* ведут бои с курдскими отрядами Демократических сил в Ракке, министр информации САР назвал заявления США о подготовке химатаки сирийским правительством — шоу. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Визит Асада на базу «Хмеймим»

Президент Сирии Башар Асад посетил авиабазу ВКС РФ «Хмеймим», расположенную в провинции Латакия, сообщает сирийское информагентство SANA.

Как сообщает агентство, главу Сирийской Арабской Республики встретил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов. В ходе своего визита, сирийский президент был проинформирован о размещенной на базе военной технике. Асад осмотрел кабину российского истребителя Су-35, который не имеет аналогов в мире.

Накануне Башар Асад вместе с супругой и детьми посетили раненных бойцов Сирийской арабской армии (САА) в нескольких населенных пунктах провинции Хама.

В САР прокомментировали заявления США о подготовке химической атаки

Министр информации САР Рамиз Тарджаман заявил, что сообщения Белого дома относительно подготовкой Сирии «очередной химической атаки в стране» — шоу, призванное осуществить агрессию против его страны, подобную атаке базы «Шайрат» в апреле этого года.

«Администрация Дональда Трампа использует предлог химической атаки для спасения своего американско-сионистского проекта в регионе», — подчеркнул Тарджаман.

Он добавил, что на основе подобных вбросов, американская администрация формирует общественное мнение для новой агрессии против Сирии.

Продвижение сирийских войск в провинции Дейр эз-Зор

Правительственные войска уничтожили скопления и штабы боевиков, внесенных Совбезом ООН в список террористических организаций в провинции Дейр эз-Зор и ее административном центре, сообщает SANA.

Как сообщил корреспондент агентства, ВВС Сирии нанесли интенсивные авиаудары по позициям боевиков «Исламского государства»* (ИГ, ИГИЛ, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) в кварталах Аль-Хвейка, Аль-Матар Аль-Кадим и Аль-Орфи. В результате военные уничтожили технику вместе с боевиками.

Также сообщается, что одно из подразделений САА вступило в бой с вооруженной группировкой экстремистов ИГ, пытавшихся атаковать военные правительственных сил в районе Ар-Рашидия, в результате чего было уничтожено не менее 5 радикальных исламистов, многие из них были ранены.

Отряды сирийских военных нанесли артиллерийские удары по скоплениям экстремистов в районе Аль-Макабер, районе расположения позиций 137-го полка, близ селения Аль-Бхейлия и квартала Аль-Хвейка.

Сирийская военная авиация нанесла удары по позициям ИГИЛ к востоку от бумажной фабрики в районе поселка Хувейджат Аль-Мреаия и селении Аль-Булей. Большое количество боевиков было ранено. Также был уничтожен оснащенный крупнокалиберным пулеметом автомобиль, принадлежавший боевикам.

Спецоперации САА и союзников

Сирийский военный медиацентр при Минобороны САР опубликовал видеозапись последних достижений правительственных сил и союзных полувоенных формирований при поддержке ВКС РФ в юго-восточной части Сирии в направлении провинции Дейр эз-Зор.

На видеозаписи запечатлены несколько спецопераций САА, которые привели к восстановлению полного контроля над областью Аль-Заалият.

Бои SDF и ИГИЛ в Ракке

Боевики ИГИЛ ведут бои с поддерживаемыми США курдскими отрядами Демократических сил Сирии (SDF) в восточном пригороде Ракки Аль-Сина, сообщает ливанское агентство Al-Masdar. Отмечается, что боевики ИГ были оснащены гранатами, штурмовыми винтовками и противотанковым оружием.

Аналитик агентства отмечает, что поскольку город Ракка полностью окружен, преимущественно курдские отряды SDF надеются на то, что смогут заставить ИГ голодать. Отряды SDF в настоящее время контролируют большинство внешних пригородов, составляющих примерно 20% самой столицы самопровозглашенного «халифата». Тем не менее, ИГИЛ по-прежнему держит под контролем весь центр города и большинство жилых районов.

Де Мистура рассказал по предстоящем женевском формате по Сирии

Специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура не исключает, что на предстоящем в Женеве седьмом раунде межсирийских переговоров стороны конфликта вступят в прямой диалог.

По словам де Мистуры, он готов способствовать прямым переговорам между сирийским правительством и оппозицией, если для этого будет складываться благоприятная атмосфера. Он также отметил, что надеется на присутствие единой оппозиции.

* Организация запрещена на территории РФ.