Путин навестил жительницу Ижевска, рассказавшую на прямой линии о ветхом жилье

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Ижевск, 27 июня. Президент России Владимир Путин во вторник навестил жительницу Ижевска Анастасию, которая пожаловалась главе государства на условия проживания в ходе прямой линии.

Все семья Анастасии, состоящая из сестры и троих детей, ютится в одной комнате, путь к которой лежит через трехметровую кухню. Водоснабжение проводили сами жильцы, газа по-прежнему нет, весь пол подъезда был в ямах, которые, впрочем, быстро засыпали после прямой линии, а деревянная лестница, ведущая в подъезд, прогнила.

Отметим, что, несмотря на насыщенный график, Путин навестил Анастасию сразу же по прилету в Ижевск. Президент также намерен посетить концерн «Калашников» и принять участие в заседании Союза машиностроителей России.