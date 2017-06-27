Сирия: де Мистура не исключил прямого диалога Дамаска с оппозицией в Женеве

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Нью-Йорк, 27 июня. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил о готовности содействовать прямым переговорам Дамаска и сирийской оппозиции на площадке Женевы.

Седьмой раунд межсирийских переговоров состоится в на площадке Женевы 10 июля. По словам спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, он не исключает прямого диалога между представителями Дамаска и оппозицией.