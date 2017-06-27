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Сирия: де Мистура не исключил прямого диалога Дамаска с оппозицией в Женеве
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    Сирия: де Мистура не исключил прямого диалога Дамаска с оппозицией в Женеве

    17:55  27 Июня 2017
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    Сирия: де Мистура не исключил прямого диалога Дамаска с оппозицией в Женеве

    Нью-Йорк, 27 июня. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил о готовности содействовать прямым переговорам Дамаска и сирийской оппозиции на площадке Женевы.

    Седьмой раунд межсирийских переговоров состоится в на площадке Женевы 10 июля. По словам спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, он не исключает прямого диалога между представителями Дамаска и оппозицией.  

    «Если атмосфера будет благоприятной, я также готов способствовать прямым переговорам между правительством и оппозицией, надеюсь, единой оппозицией, или на формальном или техническом уровне», — сказал дипломат ООН.

    Такое мнение де Мистура выразил в ходе очередного  заседания Совбеза ООН. Напомним, что шестой раунд переговоров по Сирии прошел в Женеве в мае. 

    Автор: Ирина Селезнева
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