Сирия: де Мистура не исключил прямого диалога Дамаска с оппозицией в Женеве
Нью-Йорк, 27 июня. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил о готовности содействовать прямым переговорам Дамаска и сирийской оппозиции на площадке Женевы.
Седьмой раунд межсирийских переговоров состоится в на площадке Женевы 10 июля. По словам спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, он не исключает прямого диалога между представителями Дамаска и оппозицией.
«Если атмосфера будет благоприятной, я также готов способствовать прямым переговорам между правительством и оппозицией, надеюсь, единой оппозицией, или на формальном или техническом уровне», — сказал дипломат ООН.
Такое мнение де Мистура выразил в ходе очередного заседания Совбеза ООН. Напомним, что шестой раунд переговоров по Сирии прошел в Женеве в мае.