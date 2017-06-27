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«Терминатор-2» впервые показался в Сирии после визита Асада на базу ВКС РФ
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    «Терминатор-2» впервые показался в Сирии после визита Асада на базу ВКС РФ

    17:57  27 Июня 2017
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    «Терминатор-2» впервые показался в Сирии после визита Асада на базу ВКС РФ

    Дамаск, 27 июня. Российские военные впервые показали боевую машину для поддержки танков за пределами страны. Снимки БМПТ-72 утекли в глобальную Сеть после визита президента Сирии Башара Асада на российскую авиабазу Хмеймим.

    Как стало известно, военные показали Асаду истребители Су-35 и другое вооружение, размещенное на авиабазе. На снимках, которые были сделаны во время поездки президента САР, можно заметить и боевую российскую машину БМПТ-72.

    Отметим, что в состав вооружения «Терминатора-2» (БМПТ-72) входят 30-мм автоматические пушки 2А42 и управляемое ракетное вооружение «Атака-Т».

    Автор: Дима Оленин
    #сирия #терминатор-2
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