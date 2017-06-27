«Терминатор-2» впервые показался в Сирии после визита Асада на базу ВКС РФ

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Дамаск, 27 июня. Российские военные впервые показали боевую машину для поддержки танков за пределами страны. Снимки БМПТ-72 утекли в глобальную Сеть после визита президента Сирии Башара Асада на российскую авиабазу Хмеймим.

#الاسد في مطار #حميميم و تظهر بالصورة عربة BMPT-2

المضادة للدبابات و الافراد pic.twitter.com/o7kbv1BzPl — Yusha Yuseef ???????? (@MIG29_) June 27, 2017

Как стало известно, военные показали Асаду истребители Су-35 и другое вооружение, размещенное на авиабазе. На снимках, которые были сделаны во время поездки президента САР, можно заметить и боевую российскую машину БМПТ-72.

More and more pic.twitter.com/s6mJxFXZ3o — Yusha Yuseef ???????? (@MIG29_) June 27, 2017

Отметим, что в состав вооружения «Терминатора-2» (БМПТ-72) входят 30-мм автоматические пушки 2А42 и управляемое ракетное вооружение «Атака-Т».