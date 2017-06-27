Адвокат Резник вышел из состава профессоров МГЮА из‑за мемориальной доски Сталину

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Москва, 27 июня. Вице-президент Федеральной палаты адвокатов Генри Резник покинул Московскую государственную юридическую академию из-за памятной доски в честь выступления Сталина, восстановленной на стене здания академии.

Как указано в надписи на ней, Сталин выступал в стенах вуза после XIII съезда РКП в июне 1924 года.

Резник заявил, что не поверил в решение руководства университета восстановить доску, и пообещал никогда не появляться «в этом оскверненном здании», если это на самом деле так.