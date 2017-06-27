Адвокат Резник вышел из состава профессоров МГЮА из‑за мемориальной доски Сталину
Москва, 27 июня. Вице-президент Федеральной палаты адвокатов Генри Резник покинул Московскую государственную юридическую академию из-за памятной доски в честь выступления Сталина, восстановленной на стене здания академии.
Как указано в надписи на ней, Сталин выступал в стенах вуза после XIII съезда РКП в июне 1924 года.
Резник заявил, что не поверил в решение руководства университета восстановить доску, и пообещал никогда не появляться «в этом оскверненном здании», если это на самом деле так.
«Первое, что сделал большевистский вождь, — он похоронил право. Сталин — это массовые внесудебные органы и репрессии. Сталин — это массовые внесудебные органы и репрессии: особые совещания, тройки и двойки, узаконенные пытки, ликвидация независимого суда, презумпции невиновности и принципа состязательности, депортации целых народов», — цитирует Резника Ридус.