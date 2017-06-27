Трамп против CNN: кто кого?

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Президент США Дональд Трамп высмеял телеканал CNN за публикацию заведомо ложных материалов. Телеканал был вынужден снять со своего сайта фейковый материал о связях предвыборного штаба Трампа и Российского фонда прямых инвестиций. Полетели головы: три журналиста, причастные к написанию статьи и не проверившие свои источники, были уволены.

Возможно, если в CNN не хотят, чтобы такие инциденты повторялись и в дальнейшем, им стоит снять с сайта и другие лживые материалы. Американский президент, по крайней мере, уверен, что их там полно.

«Ого, CNN пришлось отозвать большой материал про Россию, а трое сотрудников были вынуждены уволиться. Что насчет других фальшивых новостей, которые они публикуют? Фейковые новости!» — пишет он в Twitter.

Президент против CNN

Пост Трампа по этому поводу в социальной сети Twitter полон ликования, признает американист Сергей Судаков. Президент даже ретвитнул картинку, на которой логотип телеканала изменен с CNN на FNN — c Cable News Network на Fake News Network. Тем не менее почивать на лаврах Трампу еще рано. Множество американцев все еще получают информацию о событиях в своей стране и мире от этой «Фейковой новостной сети».

«Надо понимать одну простую вещь. Выиграть одну битву еще не значит победить в войне. Несмотря на все его ликования в Twitter, пока позиции Трампа все еще достаточно слабы. Говорить о том, что он закрепился на политическом Олимпе, и либеральные СМИ не угрожают ему, еще рано. Даже если они сейчас играют от обороны, американские СМИ все еще способны влиять на общественное мнение и даже на позицию самых высокопоставленных чиновников», — заявил Судаков в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Война впереди

Антипатия мейнстримовых американских СМИ и Трампа достаточно известна. До сих пор телеканалы и новостные сайты, аффилированные с Демократической партией США, были в наступлении. На разные голоса они обвиняли Трампа и его сторонников в связях с Россией и отметали в сторону как недостоверные все новостные поводы, освещающие работу 45-го президента США в положительном ключе. По-настоящему этот тренд Трамп все еще не поборол.

Между тем определенные подвижки действительно налицо. «Политическая конъюнктура в США постепенно становится более благоприятной для Трампа. Не просто так Верховный суд США недавно решил удовлетворить его иск и разблокировать указ Трампа, касающийся миграционной политики», — поясняет профессор Академии военных наук.

«Некоторые могут сказать, что президенту США не следует заниматься мелочами — что Трампу не следует реагировать на отдельные публикации в CNN и других СМИ, судиться с прессой и т.д. Тем не менее всякая большая катастрофа — это стечение маленьких обстоятельств. Если Трамп не будет шаг за шагом добиваться признания своей политики правильной, если он не убедит общественность в том, что фейковые новости действительно мешают ему править, то американские граждане никогда не встанут на его сторону», — продолжает Судаков.

Направление атаки

Возможно, CNN и другим американским телеканалам так и не удалось привить Трампу образ «кремлевской марионетки», тем не менее за ним достаточно прочно укрепился имидж эксцентрика и неопытного в политических делах человека. По мнению Сергея Судакова, PR-отделу президентской администрации сейчас стоит сконцентрировать свою контратаку именно на этом.

«Только после того, как американцы убедятся, что их президент не такой уж и сумасшедший, что он способен эффективно проводить свою внутреннюю политику, Трамп сможет почувствовать себя в безопасности. Из таких небольших побед и сложится в итоге его легитимность как президента. Главное, что ему надо показать сейчас, так это то, что его стиль правления возобладал над той политической системой, с которой он пытается бороться», — подводит итог Сергей Судаков.

На полях Давоса

Напомним, что 22 июня 2017 года CNN опубликовала на своем сайте статью о контактах одного из бывших советников президента США Энтони Скарамуччи и главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева во время Всемирного экономического форума в Давосе. Данная встреча якобы произошла всего за четыре дня до инаугурации американского президента. Также в статье утверждалось, что Внешэкономбанк контролирует работу РФПИ.

Представитель РФПИ 23 июня заявил, что в публикации содержались фактические ошибки: фонд не связан с Внешэкономбанком и антироссийские санкции не могут влиять на его деятельность. Вскоре после этого статья была удалена с сайта CNN за «несоответствие редакционной политике». Три сотрудника телеканала также подписали заявления об увольнении.