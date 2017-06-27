Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение об объединенной с Арменией группировке войск

В Избранное

Москва, 27 июня. Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение между РФ и Арменией об Объединенной группировке войск, сообщается в электронной базе данных ГД.

Документ был согласован в Москве 30 ноября 2016 года.

В середине марта главы России и Армении по итогам переговоров заявили о создании Объединенной группировки войск двух стран. РФ и Армения также намерены укреплять роль Организации Договора о коллективной безопасности как гаранта безопасности стран, увеличивать свой вклад в международные усилия по противодействию различным вызовам и угрозам безопасности, отмечается в сообщении.

В данном контексте большое значение имеет создание Объединенной группировки войск Вооруженных сил Армении и Вооруженных сил России.