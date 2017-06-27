Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Общество
Путин присвоил Большовой звание заслуженной артистки России
Новости Сирии
Асад верит только России: как президент Сирии впервые посетил авиабазу «Хмеймим»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Асад верит только России: как президент Сирии впервые посетил авиабазу «Хмеймим»

    18:43  27 Июня 2017
    459

    Асад верит только России: как президент Сирии впервые посетил авиабазу «Хмеймим»

    Президент Сирии Башар Асад посетил базу российских ВКС в Хмеймиме в провинции Латакия. Об этом рассказали местные СМИ. На авиабазе Асада встретил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. В чем заключалась цель визита Асада — разбиралось Федеральное агентство новостей.

    Российские военные организовали сирийскому лидеру теплый прием, показали свое вооружение, в частности — вертолеты и истребители. Более того, Асад попробовал себя и в роли пилота российского истребителя Су-35. По общим впечатлениям, вышло не так плохо.

    «Год назад Асад довольно неожиданно появился на фронте в действующей армии, побывав в частях в районе военного аэродрома Мардж ас-Султан в Восточной Гуте. Там на тот момент были достигнуты определенные успехи. В меру сил Асад и сейчас старается поддержать боевой дух сирийских сил. Солдаты воюют уже долго, все устали от оружия», — комментирует для ФАН военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин.

    Асад верит только в ВКС РФ, или Как президент Сирии впервые посетил «Хмеймим»

    А тут еще и пресс-служба Белого дома сделала заявление о том, что Башар Асад якобы хочет использовать химическое оружие против оппозиции. Многие эксперты посчитали, что эти слова свидетельствуют о подготовке нового удара США по сирийским войскам. Возможно даже — и новой провокации против властей республики. После которой Вашингтону можно будет говорить о «высокой цене» расплаты и прочей чепухе.

    «Асад — наш союзник, он хочет встретиться и переговорить с российским командованием. Асад понимает, что ситуация непростая и что сегодня-завтра могут начаться провокации. Президент Сирии хочет заручиться нашей поддержкой и лишний раз подчеркнуть, что Дамаск не имеет никакого отношения к использованию химического оружия. Подготовленная акция может носить серьезный характер: сил и средств у коалиции, возглавляемой США, для этого достаточно. Ей нужен для провокации только какой-то формальный повод», — считает первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

    Асад впервые посетил авиабазу, которая была создана в сентябре 2015 года. За время операции в Сирии ВКС РФ совершили более 20 тысяч боевых вылетов и нанесли около 80 тысяч ударов по позициям боевиков.

    Асад верит только в ВКС РФ, или Как президент Сирии впервые посетил «Хмеймим»

    «Знание тенденции состоит из знания мелочей. Тенденция такова, что Асаду остается надеяться только на ВКС РФ — больше не на кого. Это и военная, и духовно-нравственная поддержка, которая не даст Вашингтону и его союзникам совершить гнусное преступление. Плюс и морально-психологическое послание для остальных сирийцев тут тоже надо учитывать. Сирийцы, которые на стороне Асада, боготворят Россию, понимая, что она воюет там по-настоящему и честно», — добавляет Клинцевич.

    А вот политолог Юрий Почта считает, что Асад решил продемонстрировать союзнические отношения с Россией. И прежде всего для этого посетил базу в Хмеймиме.

    «В очередной раз готовится идеологическая атака на Дамаск, информационное наступление на Асада. Возможно, уже где-то в Кувейте сняли фейковый документальный фильм о последствиях будущей химической атаки. Резко обострилась ситуация со странами Залива. Наследный принц Саудовской Аравии позволяет себе странные заявления, демонстрируя поведение с элементами авантюризма и непредсказуемости», — обрисовывает текущее течение дел эксперт ФАН.

    Асад верит только России: как президент Сирии впервые посетил авиабазу «Хмеймим»

    В этом смысле Асад и его окружение понимает, что Россия — один из немногих гарантов существования нынешнего политического режима и сохранения территориальной целостности страны.

    «Не всегда и не во всем Асад соглашается с нами. Оно и понятно: Сирия — страна независимая, Россия просто пытается помочь. Но Асад все чаще понимает, что несогласие вредит ему самому. Потому нужно содержательно показывать наши союзнические отношения. Это послание и сирийской армии, и арабам, и Турции, и тому же Ирану. В определенной степени между Тегераном и Москвой идет конкуренция за влияние в Сирии. Причем Иран начал там участвовать раньше России. Однако Асад демонстрирует заинтересованность именно в российской поддержке», — добавляет Почта.

    Автор: Максим Вручный
    #россия #сша #сирия #турция #дамаск #хмеймим #вкс рф #башар асад #саудовская аравия #саа #иран #латакия
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Установлена мощность бомбы, сработавшей в машине украинского офицера в Киеве

        18:21 27 Июня 2017 306
        Читать
        17:53
        Сегодня

        Путин навестил жительницу Ижевска, рассказавшую на прямой линии о ветхом жилье
        17:53
        Сегодня

        Адвокат Резник вышел из состава профессоров МГЮА из‑за мемориальной доски Сталину
        17:37
        Сегодня

        Хмеймим: Герасимов обсудил с Асадом координацию действий ВВС Сирии и ВКС РФ
        17:16
        Сегодня

        Кто убивает офицеров ВСУ? Другие офицеры
        15:33
        Сегодня

        Ошибки молодости: в Совфеде ответили на слова Макрона о «российской агрессии» в Донбассе

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017 4091

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017
        1854

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017
        1795

        Как супруга Порошенко продала свою поношенную футболку за 5 тысяч гривен

        18:13 23 Июня 2017
        1740

        В Парке Вечной славы в Киеве потребовали освободить страну от европейского и украинского фашизма

        18:45 22 Июня 2017
        4090
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин вручил жительнице ветхого дома в Ижевске путевку в Сочи

        Путин вручил жительнице ветхого дома в Ижевске путевку в Сочи

        18:33   27 Июня 2017
        316
        Асад посетил российскую авиабазу «Хмеймим»

        Асад посетил российскую авиабазу «Хмеймим»

        16:26   27 Июня 2017
        1142
        «Роснефть» заявила о мощной хакерской атаке на свои серверы

        «Роснефть» заявила о мощной хакерской атаке на свои серверы

        15:09   27 Июня 2017
        255
        В Кремле не исключают повторения провокаций с химоружием в Сирии со стороны ИГ — Песков

        В Кремле не исключают повторения провокаций с химоружием в Сирии со стороны ИГ — Песков

        12:51   27 Июня 2017
        296