Асад верит только России: как президент Сирии впервые посетил авиабазу «Хмеймим»

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Президент Сирии Башар Асад посетил базу российских ВКС в Хмеймиме в провинции Латакия. Об этом рассказали местные СМИ. На авиабазе Асада встретил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. В чем заключалась цель визита Асада — разбиралось Федеральное агентство новостей.

Российские военные организовали сирийскому лидеру теплый прием, показали свое вооружение, в частности — вертолеты и истребители. Более того, Асад попробовал себя и в роли пилота российского истребителя Су-35. По общим впечатлениям, вышло не так плохо.

«Год назад Асад довольно неожиданно появился на фронте в действующей армии, побывав в частях в районе военного аэродрома Мардж ас-Султан в Восточной Гуте. Там на тот момент были достигнуты определенные успехи. В меру сил Асад и сейчас старается поддержать боевой дух сирийских сил. Солдаты воюют уже долго, все устали от оружия», — комментирует для ФАН военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин.

А тут еще и пресс-служба Белого дома сделала заявление о том, что Башар Асад якобы хочет использовать химическое оружие против оппозиции. Многие эксперты посчитали, что эти слова свидетельствуют о подготовке нового удара США по сирийским войскам. Возможно даже — и новой провокации против властей республики. После которой Вашингтону можно будет говорить о «высокой цене» расплаты и прочей чепухе.

«Асад — наш союзник, он хочет встретиться и переговорить с российским командованием. Асад понимает, что ситуация непростая и что сегодня-завтра могут начаться провокации. Президент Сирии хочет заручиться нашей поддержкой и лишний раз подчеркнуть, что Дамаск не имеет никакого отношения к использованию химического оружия. Подготовленная акция может носить серьезный характер: сил и средств у коалиции, возглавляемой США, для этого достаточно. Ей нужен для провокации только какой-то формальный повод», — считает первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Асад впервые посетил авиабазу, которая была создана в сентябре 2015 года. За время операции в Сирии ВКС РФ совершили более 20 тысяч боевых вылетов и нанесли около 80 тысяч ударов по позициям боевиков.

«Знание тенденции состоит из знания мелочей. Тенденция такова, что Асаду остается надеяться только на ВКС РФ — больше не на кого. Это и военная, и духовно-нравственная поддержка, которая не даст Вашингтону и его союзникам совершить гнусное преступление. Плюс и морально-психологическое послание для остальных сирийцев тут тоже надо учитывать. Сирийцы, которые на стороне Асада, боготворят Россию, понимая, что она воюет там по-настоящему и честно», — добавляет Клинцевич.

А вот политолог Юрий Почта считает, что Асад решил продемонстрировать союзнические отношения с Россией. И прежде всего для этого посетил базу в Хмеймиме.

«В очередной раз готовится идеологическая атака на Дамаск, информационное наступление на Асада. Возможно, уже где-то в Кувейте сняли фейковый документальный фильм о последствиях будущей химической атаки. Резко обострилась ситуация со странами Залива. Наследный принц Саудовской Аравии позволяет себе странные заявления, демонстрируя поведение с элементами авантюризма и непредсказуемости», — обрисовывает текущее течение дел эксперт ФАН.

В этом смысле Асад и его окружение понимает, что Россия — один из немногих гарантов существования нынешнего политического режима и сохранения территориальной целостности страны.