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Москва, 27 июня. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов встретился с президентом Сирии Башаром Асадом на авиабазе «Хмеймим». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Как пояснили в министерстве, стороны обсудили вопросы координации действий правительственной армии Сирии при поддержке авиации Воздушно-космических сил РФ по борьбе с запрещенными в России международными террористическими группировками «Джебхат ан-Нусра»* и «Исламское государство»* (ИГ*, ИГИЛ*) и на территории Арабской республики. Кроме того, была затронута тема соблюдения режима прекращения огня в рамках выполнения Меморандума о создании зон деэскалации в САР.

Ранее сообщалось, что Асад осмотрел российские боевые самолеты и лично попробовал себя в роли пилота истребителя Су-35.

* Организация запрещена на территории РФ.