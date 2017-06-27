Слуцкий: ПАСЕ превращается в площадку для мелочного сведения счетов

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Москва, 27 июня. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) превращается в площадку для мелочного сведения счетов. Так считает председатель комитета Государственной думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий.

По мнению политика, ассамблея идет на поводу у русофобского меньшинства и загоняет себя в тупик.

«Решение о принятии поправок в регламент ПАСЕ о процедуре отстранения ее председателя противоречит духу парламентаризма и является жесточайшем проявлением двойных стандартов», — цитирует словам Слуцкого РИА Новости.

Ранее стало известно о том, что в ПАСЕ поддержали поправки, которые позволяют инициировать процедуру импичмента главы ассамблеи Педро Аграмунта.