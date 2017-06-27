Вашингтон открыт к диалогу с Москвой — помощник Трампа

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Вашингтон, 27 июня. Спецпомощник президента США Кристофер Форд заявил, что в ближайшее время Вашингтон и Москва обсудят области для дальнейшего сотрудничества.

Вашингтон открыт к диалогу по тем вопросам, которые представляют взаимный интерес для США и России. Такое мнение высказал специальный помощник американского лидера Кристофер Форд на просьбу прокомментировать заявление МИД РФ о разработанной дорожной карте по урегулированию кризиса вокруг КНДР и готовности Москвы к обсуждению. По словам Форда, Россия и США работают над определением областей в контексте дальнейшего сотрудничества, пишет РИА Новости.

«Мы будем работать с ними (с РФ ) в ближайшем будущем над такого рода вопросами в целом», — резюмировал спецпомощник Дональда Трампа из Белого дома.

Напомним, ранее эксперты мирового уровня в вопросах безопасности призвали лидеров России и США к диалогу на полях саммита «Большой двадцатки» для обсуждения фундаментальных вопросов безопасности.