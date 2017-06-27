Глава ЛНР открыл в Луганске памятник погибшим детям Донбасса

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Луганск, 27 июня. В Луганской народной республике открыли памятник погибшим детям Донбасса.

На церемонии открытия присутствовал глава Луганской народной республики Игорь Плотницкий. По его словам, за время конфликта в Донбассе погибли 33 ребенка, еще 47 детей получили ранения. Все они стали жертвами обстрелов со стороны подразделений вооруженных сил Украины.

«Это наша общая потеря. Я много раз говорил, и буду говорить, что дети – это единственная ценность, которая есть и будет в республике. Эта потеря – это наша потеря», — сказал Плотницкий.

В ЛНР открыли памятник погибшим детям Донбасса https://t.co/CSBtWZH86M pic.twitter.com/wgqAAoKL6X — РИА Новости (@rianru) June 27, 2017

Присутствовавшие на церемонии открытия памятника почтили минутой молчания погибших детей Донбасса, после чего запустили в небо 33 белых воздушных шара, а также возложили цветы.