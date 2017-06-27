Надежда Михалкова начала съемки фильма ужасов‍ про подростков

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Москва, 27 июня. Российская актриса Надежда Михалкова, которая приходится дочерью известному режиссеру Никите Михалкову, приступила к съемкам своей дебютной режиссерской работы «Проигранное место».

Фильм представляет собой ужастик-слэшер про подростков, которые пытаются разгадать тайну проклятия кинотеатра. Сюжет картины крутится вокруг городской легенды о проигранном месте в кинотеатре. Человек, купивший билет на это место, впоследствии трагически умирает. Сценарий для картины пишут братья Олег и Владимир Пресняковы, которые ранее работали над фильмом «Изображая жертву».