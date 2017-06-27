Курды обвиняют Турцию в нарушении водоснабжения Алеппо

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Алеппо, 27 июня. «Сирийские демократические силы» обвинили армию Турции в том, что около миллиона жителей Алеппо осталось без воды.

Ранее сообщалось, что курдское ополчение заблокировало водоснабжение из водохранилища на Евфрате. Это стало причиной тому, что более миллиона жителей крупнейшего города в Сирийской арабской республике осталось без воды.

Медиа-крыло «Сирийских демократических сил» сообщило, что турецкие военные перекрыли шлюзы на плотине Ататюрка, которая находится выше по течению Евфрата.

На севере провинции Алеппо продолжаются столкновения между курдскими отрядами и протурецкими «умеренными» оппозиционерами.