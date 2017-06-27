Вирус-вымогатель атаковал Чернобыльскую АЭС

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Киев, 27 июня. Компьютеры на Чернобыльской атомной электростанции были заражены вирусом-вымогателем. Об этом журналистам сообщил начальник смены ЧАЭС Владимир Ильчук.

В результате сотрудникам пришлось остановить документооборот.

«По радиационной обстановке на станции замечаний нет. Превышения контрольных уровней нет. То есть у нас по промплощадке, по сооружениям ухудшения радиационной обстановки не произошло», — подчеркнул он в интервью «Украинской правде».

Напомним, ранее стало известно о том, что основные системы инфраструктуры Украины не пострадали в результате кибератаки.