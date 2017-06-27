Грифоны с Банковского моста в Петербурге станут темно-зелеными после реставрации

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Санкт-Петербург, 27 июня. Грифонам на Банковском мосту в Петербурге собираются вернуть их исторический цвет и вид. Теперь они будут выглядеть так, как выглядели до реставрации 50-х годов.

По информации региональных СМИ, на скульптурах будет больше золоченых фрагментов. Золотом покрою гребешки и детали фонарей. Отметим, что светильники были созданы в 1952 году. Они не соответствуют эскизам автора проекта Банковского моста Вильгельма фон Треттера.

В будущем кованные дуги и их медные оболочки будут отреставрированы. Кроме того, будет проведена скрытая электропроводка.

Сейчас проект работы по грифонам идет по графику. Ожидается, что скульптуры вернутся на мост к концу 2017 года.

Напомним, что скульптуры грифонов были демонтированы с Банковского моста в январе 2017 года.