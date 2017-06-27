Сирия: Асад осмотрел образцы современного российского вооружения на базе «Хмеймим»

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Москва, 27 июня. Сирийский президент Башар Асад ознакомился с новыми вооружениями, в частности, истребителем Су-35, на российской авиабазе «Хмеймим». Соответствующую информацию приводит пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

«Во время короткой экскурсии по российской авиабазе Хмеймим президент Башар Асад ознакомился с российским истребителем Су-35, а также другими современными образцами вооружения», — отметили в Минобороны.

Ранее стало известно, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов обсудил с Асадом вопросы координации действий армии САР при поддержке авиации ВКС РФ по борьбе с запрещенными в России международными террористическими группировками «Исламское государство»* (ИГ*, ИГИЛ*) и «Джебхат ан-Нусра»* на территории Сирии.

* Организация запрещена на территории РФ.