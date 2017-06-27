Песков рассказал о последствиях атаки вируса Petya для Кремля

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Москва, 27 июня. Распространение вируса-вымогателя Petya, который массово поражает компьютерные сети в России и на Украине, никак не сказался на работе Кремля. Такое заявление сделал во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Все работает стабильно», — отметил он.

Ранее сообщалось, что атаке вируса Petya подверглись ряд компаний — «Роснефть», «Башнефть», Mars и Nivea. Кроме того, вирусом были заражены компьютеры правительства Украины. Украинский депутат Антон Геращенко уже обвинил в распространении вредоносной программы российские спецслужбы. Вирус блокирует компьютер и требует от его владельца выплату выкупа в биткоинах для разблокировки.