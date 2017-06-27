Гройсман рассказал о последствиях «беспрецедентной» кибератаки на Украине

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Киев, 27 июня. В результате хакерской атаки важные системы инфраструктуры Украины не пострадали, сообщил журналистам во вторник премьер-министр Владимир Гройсман.

«Беспрецедентная атака, но наши айтишники делают свою работу и защищают критическую инфраструктуру. — написал Гройсман на своей странице в социальной сети Facebook. — Важные системы не пострадали. Атака будет отражена, а злоумышленники — установлены».

Напомним, ранее сообщалось, что хакеры атаковали банки и предприятия коммерческого и государственного сектора Украины. Сообщалось, что банки, подвергшиеся кибератаке, имеют сложности с обслуживанием клиентов и осуществлением банковских операций.