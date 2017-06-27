МВФ прогнозирует снижение ВВП США из-за политических скандалов

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Москва, 27 июня. Международный валютный фонд прогнозирует снижение роста ВВП США на 2017–2018 годы на 0,2 процентного пункта и 0,4 процентного пункта — до 2,1%. Об этом сообщается в отчете МВФ, учитывающем анализ экономической ситуации в стране.

По данным организации, уровень безработицы составит около 4,25%. В МВФ отметили, что США необходимо налоговая реформа для упрощения процесса уплаты налогов, чтобы сделать его более прозрачным.

МВФ также поприветствовал решение о пересмотре соглашения о североамериканской зоне свободной торговле НАФТА. «США извлекли бы выгоду, оставшись открытыми, они стремятся к новым или пересмотренным торговым соглашениям», — считают в МВФ.