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Асад на базе «Хмеймим» осмотрел выставку вооружения террористов
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    Асад на базе «Хмеймим» осмотрел выставку вооружения террористов

    17:20  27 Июня 2017  /обновлено: 17:26  27 Июня 2017
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    Асад на базе «Хмеймим» осмотрел выставку вооружения террористов

    Хмеймим, 27 июня. Президент Сирийской арабской республики Башар Асад посетил выставку вооружения боевиков на базе ВКС РФ «Хмеймим».

    Во время своего визита на российскую авиабазу «Хмеймим» президент Сирии  Башар Асад осмотрел оружие, собранное военнослужащими РФ в районах, которые контролировали террористы, а также на базах боевиков.

    В экспозиции были представлены не только современные экземпляры оружия, но и образцы времен Второй мировой войны, которые использовали боевики.

    Асад на базе «Хмеймим» осмотрел выставку вооружения террористов

    Ранее сообщалось, что Асад осмотрел российские боевые самолеты и лично попробовал себя в роли пилота истребителя Су-35.

    Асад на базе «Хмеймим» осмотрел выставку вооружения террористов

     

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #хмеймим #вкс рф #башар асад
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