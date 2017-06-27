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Украина
МИД Украины обвинил Россию в попытках восстановить СССР
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    МИД Украины обвинил Россию в попытках восстановить СССР

    17:22  27 Июня 2017
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    МИД Украины обвинил Россию в попытках восстановить СССР

    Вена, 27 июня. Политический директор МИД Украины Алексей Макеев обвинил Россию в попытках восстановить СССР и подорвать «украинскую государственность».

    Очередным антироссийским заявлением украинский дипломат разразился, выступая на конференции по безопасности в Вене. 

    «Возможно, эти попытки объясняются желанием восстановить Советский Союз, и такого рода тенденция являет собой серьёзную угрозу, которая нависла над европейской архитектурой безопасности», — считает Макеев.

    Отметим, что Киев, США и Евросоюз неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в дела Украины. Москва каждый раз отвергала эти обвинения, считая их неприемлемыми.

     

    Автор: Ярослава Замысловатова
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