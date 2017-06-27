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Донбасс: ООН отправила в ДНР 241 тонну гуманитарной помощи
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    Донбасс: ООН отправила в ДНР 241 тонну гуманитарной помощи

    17:14  27 Июня 2017
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    Донбасс: ООН отправила в ДНР 241 тонну гуманитарной помощи

    Киев, 27 июня. ООН отправила в Донецкую народную республику 20 грузовиков с гуманитарной помощью. Об этом сообщает пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

    По данным ведомства, 20 грузовиков ООН доставят в ДНР 241 тонну медикаментов и товаров медицинского назначения.

    В пресс-службе подчеркнули, что гуманитарный груз жителям Донбасса был направлен от Всемирной продовольственной организации ООН представительства Верховного Комиссара ООН по делам беженцев.

    Ранее сообщалось, что МЧС России направит очередную партию гуманитарной помощи жителям Донбасса 27 июля.

    Автор: Алексей Громов
    #днр #донбасс #оон #гуманитарная помощь
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