Бузова показала поклонникам внезапно выросшую грудь

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Москва, 27 июня. Российская телеведущая и певица Ольга Бузова получила массу нелестных комментариев от поклонников после публикации в соцсетях фото с большой грудью, которая явно отличается от реального бюста селебрити.

Певица Ольга Бузова запостила в Instagram фото, на котором ее фигура неожиданно приняла аппетитные формы – осиная талия и увеличенная грудь. При этом фанаты ранее неоднократно отмечали стройность телеведущей. Поклонники упрекнули Бузову в злоупотреблении фоторедакторами, поскольку звезда переборщила с размерами, «подправляя» бюст и талию.

«Бордюр поплыл, дерево уплыло возле талии, груди разного размера. Откуда-то талия появилась», — написали одни. Фанаты удивились, зачем Бузова вообще решила корректировать фигуру таким странным образом, пишет «Ридус».