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Кто убивает офицеров ВСУ? Другие офицеры
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    Кто убивает офицеров ВСУ? Другие офицеры

    17:16  27 Июня 2017  /обновлено: 17:20  27 Июня 2017
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    Кто убивает офицеров СБУ? Другие офицеры

    Киев, 27 июня. В столице Украины прошла пресс-конференция на тему: «Разгул преступности: страна наполнена оружием, а ГПУ не действует». Эксперты рассказали корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН), почему взрыв Mercedes руководителя спецназа ГУР ВСУ Максима Шаповала нельзя называть терактом.

    «Это не теракт, журналисты неверно называют это терактом. Я по своему первому образованию офицер спецназа и я могу вам сказать, что это, по всей видимости, ответные действия спецслужб нашего противника. Вы помните диверсии в отношении лидеров военизированных формирований в ДНР и ЛНР. Думаю, мы наблюдаем ответные действия», - заявил Игорь Годецкий, адвокат, президент «Лиги защиты прав человека». 

    Андрей Золотарев, руководитель Центра «Третий сектор», предложил две версии событий.

    «Как основная версия будет отрабатываться версия ответа за работу украинских диверсионно-разведывательных групп, уничтоживших Гиви и Моторолу. Эхо войны, так сказать. Идет война, это война спецслужб. Ее следствием являются такие акты, один из которых мы видели сегодня в Киеве. Ну и другой момент – нельзя исключать виновных и среди граждан Украины, поскольку вокруг спецслужб у нас всегда переплетаются очень серьезные экономические и криминальные интересы. Нельзя сбрасывать версию, которая связана с профессиональной деятельностью офицеров ВСУ на контролируемой Украиной территории», - заявил руководитель Центра «Третий сектор».

    В целом про ситуацию с преступностью на Украине эксперты говорили очень резко. Так, Андрей Золотарев заявил, что сейчас украинцы наблюдают «результат реформы Авакова-Деконеидзе, когда расследованием преступлений занимались не профессионалы, а пиарщики». И хотя сегодняшний инцидент вряд ли можно было предотвратить, это, по словам Золотарева, не оправдывает того, что было сделано с полицией.  

    «Вчера были выпущены по закону Савченко бойцы «Правого сектора»* (запрещено в РФ), которые два года назад устроили перестрелку с полицией с использованием крупнокалиберного пулемета. В результате реформ мы имеем патрульную полицию, которая напоминает фокстерьеров, такая же суетливая и бесполезная. Тот период медового месяца, когда нам демонстрировали новые автомобили и красивую американскую форму, давно прошел, а жизнь людей безопасней спокойней и защищенней не стала. Это результат также разгрома полиции, когда ее покинули опытные сыщики и следователи. А сегодня на следователе висит 300-400 дел. Не улучшает положение дел и ГПУ, глава, которой генеральный прокурор Луценко, даже не имеет юридического образования и был продавлен на это место Петром Порошенко», - заявил Андрей Золотарев.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Степан Коцаба специально для ФАН Киев
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