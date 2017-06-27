Nintendo выпустит новую версию классической консоли из 90-х

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Токио, 27 июня. Японская компания Nintendo планирует выпустить миниатюрную, но полностью функциональную консоль Super Nintendo, оригинальная версия которой появилась еще в 1991 году.

В прошлом году Nintendo успешно перезапустила 8-битную консоль Nintendo Entertainment System. Гаджет пользовался большим просом, однако компания отказалась от дальнейшего производства консоли из-за нехватки ресурсов.

Nintendo officially announces the SNES Classic will come out in September and will include the unreleased Star Fox 2https://t.co/dn6r7JfhDa pic.twitter.com/ABcwlDkKu2 — Barstool Sports (@barstoolsports) June 27, 2017

Новая версия Super Nintendo будет идеальным вариантом для пользователей, которые любят классические игры Nintendo. Специально под нее были перевыпущены легендарные игры 90-х годов — Mario World, Starfox, Yoshi's Island.

Вместе с консолью в продажу выйдет более 20 классических игр Nintendo.