Автотехническая экспертиза раскрыла причину гибели «пьяного мальчика» в Балашихе

В Избранное

Москва, 27 июня. В гибели «пьяного мальчика» в Подмосковье виновата водитель наехавшего на него автомобиля Ольга А., что показали результаты автотехнической экспертизы. Об этом сообщил журналистам отец шестилетнего мальчика Роман Шимко.

По его словам, в следах крови мальчика не был обнаружен алкоголь, автомобиль Алисовой был исправен, она видела ребенка и могла избежать наезда, что также подтвердили и специалисты. Кроме того, Алисова разговаривала по мобильному телефону в момент наезда на погибшего.

«Согласно распечатке звонков Алисовой, в момент аварии она действительно говорила по телефону. Время совпадает», — добавил Шимко, передает «Газета.ру».

Напомним, в апреле в подмосковной Балашихе был сбит шестилетний Роман Ш. История получила широкое освящение благодаря тому, что в экспертизе было указано, что мальчик находился в состоянии сильного алкогольного опьянения — в его крови якобы обнаружили 2,7 промилле алкоголя.