Радикала Тесака признали виновным в нападении на торговцев спайсами в Москве

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Москва, 27 июня. Активист ультраправого течения Максим Марцинкевич, известный также по прозвищу Тесак, был признан виновным в нападении на людей в Москве в 2013-2014 годах. Такое решение принял во вторник Бабушкинский суд Москвы.

«Обвиняемые совершили серию нападений в период с 2013 по 2014 год на лиц, признанных по уголовному делу потерпевшими», — заявил судья.

Следствие полагает, что Тесак и его сторонники избивали людей в Москве, используя металлические дубинки, электрошокеры и газовые баллончики. По словам подсудимых, таким образом, они боролись с торговцами курительных смесей. Прокурор просит приговорить Тесака к 11,5 годам лишения свободы, а его сообщников — к трем годам.