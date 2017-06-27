Вирус-вымогатель Petya добрался до Evraz и «Хоум Кредит»

В Избранное

Москва, 27 июня. Клон вируса-вымогателя Wanna Cry Petya, шифрующий содержимое жесткого диска, а после требующий выкуп за расшифровку поразил IT-системы металлургической компании Evraz и банка «Хоум Кредит».

По последним данным Group-IB, сегодня от вируса пострадали уже более 80 компаний и ведомств в России и на Украине. Кроме того, о сбоях в работе своих систем сообщила датская компания Maersk.

В частности, жертвами хакеров стали «Роснефть»и «Башнефть», российский офис. На Украине вирус заразил компьютеры кабмина, метро Киева, энергетических компаний, аэропорта «Борисполь».