Автотехническая экспертиза раскрыла причину гибели «пьяного» мальчика при ДТП в Балашихе

В Избранное

Москва, 27 июня. Результаты автотехнической экспертизы показали, что в гибели шестилетнего мальчика Алексея Шимко в Балашихе виновата водитель сбившей его иномарки Ольга Алисова. Об этом заявил отец ребенка Роман Шимко.

«Согласно экспертизе, установлена прямая причинно-следственная связь между наездом автомобиля и смертью ребенка», — рассказал он изданию Газета.Ru.

По его словам, специалисты утверждают, что в момент смертельной аварии ребенок был трезв, а сбивший его автомобиль — исправен. Также в ходе экспертизы выяснилось, что женщина-водитель могла избежать ДТП.

Напомним, 23 апреля в Балашихе женщина за рулем иномарки насмерть сбила шестилетнего мальчика. Судебно-медицинская экспертиза показала наличие 2,7 промилле алкоголя в крови погибшего, однако его отец отказался верить ее результатам. Очевидцы происшествия в интервью Газете.Ru заявляли, что автомобилистка общалась по мобильному за рулем и ехала со скоростью 70 км/час.