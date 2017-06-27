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«Путина на вас не хватает»: почему президенту России доверяют больше, чем Трампу
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    «Путина на вас не хватает»: почему президенту России доверяют больше, чем Трампу

    19:06  27 Июня 2017
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    Лидер нации или харизматичный скандалист: почему люди больше доверяют Путину, а не Трампу

    Исследовательский центр Pew Research Center в Вашингтоне выяснил, что простые люди больше доверяют президенту РФ Владимиру Путину, нежели лидеру США Дональду Трампу.

    Политолог, американист, кандидат политических наук, профессор Академии военных наук Сергей Судаков в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей объяснил, почему простые люди выбрали именно президента России.

    Сотрудники Pew Research Center опросили 40 тысяч человек в 37 странах мира на всех пяти континентах. 27% респондентов доверяют Владимиру Путину и считают, что он «делает правильные вещи на мировой арене». 28% опрошенных доверяют мудрости председателя КНР Си Цзиньпина. Всего 22% опрошенных считают, что Дональд Трамп проводит правильную международную политику. Лидером доверия стала канцлер ФРГ Ангела Меркель — 42% голосов.

    Всего 22% опрощенных считают, что Дональд Трамп проводит правильную международную политику

    Доверие к Путину и «нормализация Трампа»

    «Pew Research Center — очень уважаемая социологическая компания. Она проводит глубокие исследования и тратит на это немалые средства. Отсюда такие цифры: Владимиру Владимировичу доверяют больше, чем Трампу, и это факт, — комментирует для ФАН Сергей Судаков. — Владимир Путин — долгожитель в политическом мире. У него есть определенный стиль управления страной, принятия решений. В тех же США это называется «путинистика»: в университетах преподаются спецкурсы «Россия при Путине» и «Путин как мировой лидер». Что мы знаем о Трампе? За пять месяцев у власти он успел перегрызться со всеми, в том числе со СМИ, ничего не сделал для людей и не нашел рычаги воздействия на истеблишмент. Единственное, чего он добился — выиграл суд, и теперь сможет менять миграционное законодательство».

    Во время своей предвыборной кампании и в первые месяцы после инаугурации Дональд Трамп обещал распустить НАТО, построить стену с Мексикой, поладить с Россией, Китаем и всей Европой, снизить налоги с 35% до 15%.

    Стена на границе США и Мексики

    «Он наобещал столько, что даже в США начали задаваться вопросом: адекватен ли президент, и ввели такой термин, как «нормализация Трампа». В мире США больше не рассматривают как стабильную страну, а люди опасаются 45-го президента, — говорит Судаков. — Путина могут любить или ненавидеть, но его считают сильным лидером, который в состоянии принимать решения и вести за собой людей. А к Трампу, который творит не лидерскую страну, а государство-гегемон, до сих пор либо не сформировалось четкого отношения: оно либо очень настороженное, либо отрицательное.

    Опасения мирового сообщества подтверждаются и в результатах исследования: 75% опрошенных считают его высокомерным, 62% — опасным, но при этом 55% называют его сильным лидером, а 39% считают очень «харизматичным». Также опрос по поводу внешнеполитической линии президента США показал, что всего 5% мексиканцев доверяют решениям Трампа. Россияне, как отмечает исследовательский центр, напротив поддерживают политический курс 45-го президента США, — 53% опрошенных. 56% жителей Израиля также считают решения Трампа правильными.

    Политики против людей

    Несмотря на то, что мировые политические деятели и чиновники из разных стран в один голос кричат о том, что «Владимир Путин — тиран и диктатор», простые люди придерживаются другого мнения.

    К слову о мнении простых людей. В 2015 году во время моего отпуска в Лос-Анджелесе, я разговорилась с соседями о предстоящих президентских выборах и о политике в целом. Мне как журналисту, было интересно послушать, что простые американцы говорят о России и ее президенте. Среди них были как американцы, так и русские, эмигрировавшие еще во времена СССР. Мой сосед Майкл отметил, что очень уважает Владимира Владимировича и считает его сильным лидером. Пожилая соседка, уехавшая в США еще при президенте Рональде Рейгане, внимательно следит за тем, что происходит в мире и в постсоветской России. Она отметила, что если раньше в обиходе часто использовалась фраза: «Сталина на вас не хватает», то теперь Иосифа Виссарионовича заменили на Владимира Владимировича. И эта фраза, по словам пенсионерки, не имеет негативного подтекста. По ее словам, президент России очень сильный и мудрый человек.

    «Рядовым европейцам не сложно признать, что Путин — это лидер»

    «Рядовым европейцам не сложно признать, что Путин — это лидер. Политики и СМИ постоянно рассказывают о коррупции в России, о пережитках СССР, об олигархическом строе, но все это есть в Европе и в США. Проблемы везде одинаковые. Европейцы не понимают, за что они должны страдать и при чем тут Россия, — утверждает собеседник ФАН. — Они страдают от контрсанкций, оттока туристов, подорожания национальной валюты, из-за чего продажи европейских товаров резко упали. Политики изо дня в день говорят людям, что во всем виноват «страшный и ужасный Путин и его режим», но простые люди перестают верить политическому истеблишменту, который винит во всех своих неудачах Россию. Общаясь с российскими туристами, европейцы и американцы понимают, что в России не ходят круглый год в шубах, валенках или лаптях, не ездят на медведях и не играют пьяные на балалайке. Мир меняется». 

    В целом проведенный с 16 февраля по 8 мая опрос показал, что популярность Соединенных Штатов в мире после избрания Трампа президентом снизилась с 64% до 49%. Сами американцы, как показал опрос на портале Detox.net, настолько недовольны своим президентом, что около 73% демократов и 17% республиканцев заявили, что бросят пить, если Трампу объявят импичмент.

    Автор: Дарья Шипилова
    #санкции #путин #меркель #россия #ссср #сша #сирия #трамп #нато #китай #рейган #цзиньпин #судаков #мексика
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