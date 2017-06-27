Берлин озвучил ключевую тему переговоров «нормандской четверки» по Донбассу

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Вена, 27 июня. Лидеры Франции, ФРГ, Украины и России планируют в ближайшее время обсудить вопрос о стабилизации ситуации в зоне военного конфликта в Донбассе. Об этом рассказал глава рабочей группы по Украине МИД Германии Андреас Протманн.

«В центре внимания — дальнейшая стабилизация в области безопасности и улучшения условий для Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ», — подчеркнул дипломат.

Напомним, ранее стало известно о том, что президент РФ Владимир Путин, глава Украины Петр Порошенко, канцлер ФРГ Ангела Меркель и лидер Франции Эммануэль Макрон проведут телефонные переговоры по Донбассу.