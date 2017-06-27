Ведущий морской перевозчик Дании Maersk заявил об атаке хакеров

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Копенгаген, 27 июня. Хакеры поразили IT-системы одного из ведущих морских грузоперевозчиков датскую компанию A.P. Moller-Maersk. Сообщение о крупном сбое появилось в Twitter перевозчика.

Ранее стало известно о масштабной атаке вируса-вымогателя Petya. Жертвами киберпреступников стал ряд энергетических, финансовых и телекоммуникационных и компаний РФ и Украины. В частности, в России пострадали «Башнефть», «Роснефть», а на Украине — «Запорожьеоблэнерго», «Днепроэнерго», «Днепровская электроэнергетическая система», аэропорт «Борисполь», метро Киева.

Кроме того, стало известно и о заражении вирусом компьютеров правительства Украины.