Китайский фермер играет с умирающей двухлетней дочерью в вырытой для нее могиле

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Чэнду (Сычуань), 27 июня. Фермер из Китая играет со своей умирающей двухлетней дочерью в вырытой для нее могиле. Мужчина уверен, что таким образом он поможет девочке привыкнуть к месту, где она будет похоронена. Об этом сообщает Daily Mail.

Фермер Жан Линьг из города Нэйцзян в провинции Сычуань каждый день играет со своей смертельно больной дочерью Ксинли в яме, которая станет могилой ребенка. Ее Жан Линьг вырыл своими руками.

Девочка страдает талассемией — проблемой циркуляции крови из-за недостатка гемоглобина. На лечение ребенка семья фермеров потратила уже более 15 тысяч долларов, и занять им больше не у кого.

По Сети распространилось видео, на котором отец лежит в могиле вместе с дочкой, рядом сидит его беременная жена, играет собака. Журналисты не исключают, что после этого видео люди захотят помочь маленькой Ксинли.